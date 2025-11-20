В Венгрии раскрыли, как Европа восприняла мирный план Трампа
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что европейские политики пытаются сорвать мирный процесс на Украине. Свое заявление он сделал по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
Сийярто сообщил, что большинство европейских политиков скептически отреагировали на новость о разработке мирного плана по урегулированию конфликта. По его словам, они выразили сомнения и возражения относительно возможного соглашения.
"Очень опасно, что часть, большая часть европейских политиков, услышав новость о разработке некоего мирного плана для урегулирования украинско-российского конфликта, дали понять, что они по-прежнему заинтересованы в подрыве мирного процесса", - высказался он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел встречу с американскими генералами по поводу мирного плана Дональда Трампа.