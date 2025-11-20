Ряд европейских стран считает, что коррупционный скандал в Киеве — это повод для быстрого присоединения к Евросоюзу.

Министры иностранных дел стран ЕС объясняли это необходимостью «предотвращения дальнейших коррупционных скандалов», отметил глава МИДа Венгрии.

«Здесь царит не нормальность, а сумасшедший дом», — сказал Сийярто журналистам по окончании заседания глав МИДов стран Евросоюза.

По словам венгерского министра, на Украине существует система коррупции, «достигающая самых высоких уровней государственного управления, военная мафия, из-за чего неизвестно, куда делись евро европейских граждан».