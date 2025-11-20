Украинское СМИ опубликовало видео с признающим Крым российским Зеленским

Lenta.ru

На сайте украинского телеканала «Первый западный» опубликовали видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский признает Крым российской территорией. На это обратило внимание РИА Новости.

Украинское СМИ опубликовало видео с признающим Крым российским Зеленским
© Global Look Press

В ролике, опубликованном на сайте СМИ 19 ноября, украинский президент говорит о том, что страна готова признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями при условии, что Москва официально согласится считать Киев победителем в военном конфликте. Кроме того, в видео, достоверность которого не установлена, Зеленский выдвинул президенту России Владимиру Путину «дополнительное условие», пожелав возглавить республику Крым.

Позднее ролик был удален. При этом украинский телеканал не комментировал произошедшее и не сообщал о взломе.

В Крыму рассказали о желании Зеленского нанести удар имиджу России

Ранее украинский телеканал «1+1» дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН. Уточнялось, что для этого использовали технологию искусственного интеллекта (ИИ).