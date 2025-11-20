Трамп может «крайне сильно» надавить на Зеленского для принятия плана по Украине

Президент США Дональд Трамп может перейти к тактике «крайне сильного давления» на Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский будет отказываться принимать новый план Вашингтона по решению конфликта.

Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Может оказаться невозможным заставить украинское правительство согласиться на основные элементы (плана – «Газета.Ru»), если только администрация Трампа не будет готова оказать крайне сильное давление как на Украину, так и на европейских союзников Америки», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает RS, Зеленский отклонил план США и работает с европейскими правительствами, чтобы предложить альтернативу.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами.