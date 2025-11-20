Каллас прокомментировала предложенный США план по Украине

Ни один план не сработает без участия Евросоюза и Украины. Так прокомментировала предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

Она указала, что главы МИД стран ЕС «были довольно уверенными» и спокойно отреагировали на сообщения об американском плане.

«Потому что мы уже видели подобное раньше. И потому что разные мирные планы не могут работать, если европейцы и украинцы с ними не согласны. Поэтому мы сегодня сосредоточили обсуждение на том, что мы делаем и каков наш курс действий», — добавила Каллас.

План США по урегулированию конфликта на Украине предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, объявление русского языка государственным на Украине, отказ страны от всего Донбасса и сокращение ВСУ. Также документ вводит запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Кроме того, США и другие страны должны признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий.