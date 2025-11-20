Стало известно о «смертельной западне» для союзника Украины
Страны восточной части НАТО втягивают в «смертельную западню». Такое мнение выразило польское издание Mysl Polska.
По мнению авторов издания, влиятельные европейские государства хотят втянуть в конфликт с Россией страны восточной части НАТО, включая Польшу. По оценке портала, это является «смертельной западней».
«В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия – Великобритания – Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня», — сообщает источник.
В статье также говорится о том, что Польшу приближают к полноценному вступлению в конфликт недавние диверсии на железной дороге. При этом, автор статьи называет обвинения премьер-министра Польши преждевременными и неосторожными.
«Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война», — указывает источник.
Ранее Польша заявила, что диверсию на железной дороге организовала российская разведка.