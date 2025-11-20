Страны восточной части НАТО втягивают в «смертельную западню». Такое мнение выразило польское издание Mysl Polska.

По мнению авторов издания, влиятельные европейские государства хотят втянуть в конфликт с Россией страны восточной части НАТО, включая Польшу. По оценке портала, это является «смертельной западней».

«В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия – Великобритания – Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня», — сообщает источник.

В статье также говорится о том, что Польшу приближают к полноценному вступлению в конфликт недавние диверсии на железной дороге. При этом, автор статьи называет обвинения премьер-министра Польши преждевременными и неосторожными.

«Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война», — указывает источник.

Вэнс высказался о поддержке США «глупых войн»

Ранее Польша заявила, что диверсию на железной дороге организовала российская разведка.