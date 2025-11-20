Каллас предложила альтернативу плану США по Украине

У Европейского союза (ЕС) есть «простой план из двух пунктов» по урегулированию конфликта на Украине.

О наличии у Брюсселя альтернативы плану США заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.

«У Европейского союза есть простой план из двух пунктов, который заключается в ослаблении России и поддержке Украины», — приводит агентство слова главы дипломатии ЕС.

По данным двух источников, Каллас выступила с таким заявлением после того, как США дали понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный США план урегулирования конфликта, который предполагает отказ Украины от территорий и части вооружения.

Глава евродипломатии подчеркнула, что ни одна страна ЕС не участвовала в разработке плана США по урегулированию украинского конфликта.

Каллас раскрыла единственный план действий ЕС по Украине

Ранее Каллас заявила о готовности ЕС продлить трансъевропейские военно-транспортные коридоры до Украины. По ее словам, с помощью этого европейские страны смогут быстрее доставлять туда военную помощь.