WP: Зеленский не хочет соглашаться на американский план по Украине

Владимир Зеленский не хочет соглашаться на предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Напомним, что предложенный США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ, объявление русского языка государственным на Украине, отказ страны от всего Донбасса и сокращение ВСУ. Также документ включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Кроме того США и другие страны должны признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий.

«Зеленский не собирается на это соглашаться», — говорится в тексте.

По данным WP, предложенный США план означает капитуляцию Украины. Кроме того указывается, что Зеленского расстроили обсуждения деталей документа на встрече спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и главы украинского СНБО Рустема Умерова в Майами.