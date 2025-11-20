Вэнс высказался о поддержке США «глупых войн»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не поддерживает «глупые войны» в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на конференции портала Breitbart News в Вашингтоне. Он также добавил, что США хотели бы видеть торговый и культурный обмен между всеми странами, включая Россию и Украину. По словам Вэнса, эту позицию разделяет и президент США Дональд Трамп, который «руководствуется видением мира, в котором люди торгуют друг с другом, а не убивают».

«Почему бы русским и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать вести торговлю, ездить друг к другу в страны, осуществлять те или иные культурные обмены? Это фундаментальное мировоззрение, которого он придерживается», — заявил он.

При этом Вэнс подчеркнул, что от заключения мирного соглашения между Россией и Украиной выиграют и простые американцы.

«В сущности, американским рабочим будет лучше, если мы добьемся большего мира. Это хорошо для американцев. И президент продолжит добиваться мира», — добавил он.

Вэнс: США пытаются поддерживать конструктивные отношения с Россией и Украиной

Ранее Трамп заявил, что рассчитывал на легкое завершение конфликта на Украине благодаря своим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.