Каллас предложила ускорить давление на РФ и не дожидаться больших пакетов санкций

В Евросоюзе активно обсуждается возможность вводить поэтапные санкции на Россию, не дожидаясь принятия крупных рестрикционных пакетов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

© Global Look Press
«По поводу 20-го пакета санкций – мы работаем над ним, но мы также обсуждали, можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, не ожидая каждый раз крупных санкционных пакетов, а, например, сосредотачиваясь на «теневом флоте», - пояснила она.

При этом Каллас признала креативность России в постоянном умении обходить вводимые санкции. Москва не раз заявляла, что ограничения практически не влияют на российскую экономику. Однако при этом европейский сектор терпит большие убытки.

Даже в самих странах, которые раз за разом поддерживают принятие очередного антироссийского пакета, признавали многократно, что рестрикции сильнее бьют не по России, а по тем, кто их вводит. 

Ранее «МК» писал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о двух ключевых направлениях политики ЕС в отношении Украины и России.