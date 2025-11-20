Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа
Европейский союз (ЕС) и Украина не знают, какие последствия ожидают Киев при отказе от плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, Европа обеспокоена тем, что Киев может столкнуться с дальнейшими наносящими ущерб требованиями, не получая надежные гарантии безопасности взамен.
Европа выступила против мирного плана США по Украине
Ранее стало известно, что план США по Украине предполагает снятие санкций с России. Однако информации, о каких рестрикциях идет речь пока не появилось.