Каллас раскрыла единственный план действий ЕС по Украине

Каллас назвала единственным планом действий ЕС ослабление РФ и поддержку Украины
Евросоюз видит только один "план действий" по Украине - ослаблять Россию и поддерживать Украину - и хочет, чтобы любой иной мирный план сначала получил его поддержку.
С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.
Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
Она также добавила, что ЕС продолжает настаивать на "одностороннем перемирии со стороны России".