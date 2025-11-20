Каллас раскрыла единственный план действий ЕС по Украине

Евросоюз видит только один "план действий" по Украине - ослаблять Россию и поддерживать Украину - и хочет, чтобы любой иной мирный план сначала получил его поддержку.

С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

"У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину, - заявила Каллас. - Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС".

Каллас выступила с резким заявлением в адрес России

Она также добавила, что ЕС продолжает настаивать на "одностороннем перемирии со стороны России".