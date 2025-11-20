Раскрыты детали плана США в отношении снятия санкций с России

Предлагаемый США план по урегулированию конфликта на Украине предполагает снятие санкций с России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это предложение включает в себя (...) снятие санкций с России», — говорится в материале.

Однако агентство не уточняет, о каких санкциях идет речь.

По мнению американиста Павла Дубравского, утечка российско-американского плана по Украине, скорее всего, не была случайной. Он отметил, что ее цель могла заключаться в давлении на Украину.

План Трампа по Украине предполагает «возвращение» России в мировую экономику

Ранее стало известно, что страны Европейского союза выступили против мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Уточняется, что отказ от территорий и частичное разоружение воспринимаются союзниками Киева как капитуляция.