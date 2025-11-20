Стали известны шансы Залужного стать президентом Украины

Политолог Спиридон Килинкаров заявил, что в текущих условиях смена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного невозможна. Об этом пишет NEWS.ru.

© соцсети

Избранным должностным лицом Залужный не является, статуса депутата не имеет, пояснил собеседник издания.

Он также добавил, что Залужного, возможно, могут сделать премьер-министром, но и для этого потребуется полное переформатирование парламентской коалиции.

По мнению Килинкарова, выборы на Украине не будут проводиться до окончания конфликта. А когда он закончится, то в мирное время не будет потребности в президенте-военном.

Стало известно, кто может занять место Зеленского

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытался организовать встречу с экс-главкомом ВСУ и послом страны в Великобритании Валерием Залужным на фоне коррупционного скандала, однако тот отказал ему.