Стали известны шансы Залужного стать президентом Украины
Политолог Спиридон Килинкаров заявил, что в текущих условиях смена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного невозможна. Об этом пишет NEWS.ru.
Избранным должностным лицом Залужный не является, статуса депутата не имеет, пояснил собеседник издания.
Он также добавил, что Залужного, возможно, могут сделать премьер-министром, но и для этого потребуется полное переформатирование парламентской коалиции.
По мнению Килинкарова, выборы на Украине не будут проводиться до окончания конфликта. А когда он закончится, то в мирное время не будет потребности в президенте-военном.
Стало известно, кто может занять место Зеленского
Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытался организовать встречу с экс-главкомом ВСУ и послом страны в Великобритании Валерием Залужным на фоне коррупционного скандала, однако тот отказал ему.