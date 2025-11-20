Во Франции предупредили об опасном шаге ЕС из-за плана США по Украине

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине «приведет к витку эскалации» со стороны Евросоюза — такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Филиппо, «великолепный план США» приведет к недовольству и очередному витку эскалации со стороны Евросоюза, и особенно президента Франции Эммануэля Макрона. Он также раскритиковал начальника генерального штаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона — по словам Филиппо, его высказывания уже являются частью будущей эскалации.

«Великолепное предложение администрации Трампа о мирном плане по прекращению войны между Украиной и Россией! План был официально передан в Киев вчера вечером. Среди пунктов: “Запрет на присутствие иностранных войск на Украине”: катастрофа для Макрона и ЕС, которые хотели развернуть свою “коалицию желающих”! И отличная новость для мира! Поэтому перед лицом этого мирного плана мы должны ожидать радикализации европеизма, эскалации требований со стороны Макрона и ЕС избегать мира любой ценой!» — написал он.

Ранее в Европе раскритиковали новый план США по Украине.