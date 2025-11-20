В ФРГ назвали условие честных переговоров о границах Украины

Киев и Евросоюз должны участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, при этом прекращение огня должно произойти без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает РБК.

Первым условием переговоров он назвал «прекращение огня без каких-либо предварительных условий». Затем в обсуждении мирного плана, по словам главы МИД ФРГ, должны участвовать Киев и Европа.

«Только после этого могут состояться честные переговоры», — уверен Вадефуль.

Он добавил, что в рамках обсуждений мирного плана ключевым является появление архитектуры безопасности, которая «прежде всего, будет гарантировать Украине безопасную жизнь в будущем». По мнению главы МИД Германии, Украина «должна сохранить свой суверенитет, а в каких именно границах — это должно стать предметом переговоров на равных». Вадефуль назвал это «важным не только для Украины, но и для Европы».