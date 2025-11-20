ЕС расширил санкции за якобы нарушения прав человека в РФ
Совет Евросоюза добавил в список санкций 10 физических лиц за якобы нарушения прав человека в РФ, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Санкции введены в рамках так называемого "режима в связи с ситуацией в России". Под ограничения попали представители ФСИН и судебной системы РФ.
Ранее стало известно, что Минфин США ввел новые антироссийские санкции против 5 физических лиц и 7 организаций.
В число компаний, подпавших под санкции, вошли дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании Hypercore, а также Media Land и ее дочерняя структура. В списке также находятся хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.