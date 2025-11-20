Reuters: Европа выступила против мирного плана США по Украине

Страны Европы выступили против американского мирного плана по Украине.

Об этом пишет агентство Reuters.

«Министры иностранных дел ЕС... ясно дали понять, что не примут требования карательных уступок со стороны Киева», — говорится в статье.

Отмечается, что в мирном плане содержатся пункты о территориальных уступках и частичном разоружении. Это пункты, которые союзники Украины давно считают равносильными капитуляции, уточнили авторы материала.

План Трампа по Украине предполагает «возвращение» России в мировую экономику

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Дональд Трамп направил в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Владимиру Зеленскому разрабатываемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.