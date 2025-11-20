Reuters: Европа выступила против мирного плана США по Украине
Страны Европы выступили против американского мирного плана по Украине.
Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что в мирном плане содержатся пункты о территориальных уступках и частичном разоружении. Это пункты, которые союзники Украины давно считают равносильными капитуляции, уточнили авторы материала.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Дональд Трамп направил в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Владимиру Зеленскому разрабатываемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.