Страны Европы выступили против американского мирного плана по Украине.

Об этом пишет агентство Reuters.

«Министры иностранных дел ЕС... ясно дали понять, что не примут требования карательных уступок со стороны Киева», — говорится в статье.

Отмечается, что в мирном плане содержатся пункты о территориальных уступках и частичном разоружении. Это пункты, которые союзники Украины давно считают равносильными капитуляции, уточнили авторы материала.

План Трампа по Украине предполагает «возвращение» России в мировую экономику

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Дональд Трамп направил в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Владимиру Зеленскому разрабатываемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.