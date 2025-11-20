Западные СМИ назвали отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака «неизбежной». Такое мнение выразила британская газета Financial Times.

Согласно мнению авторов издания, отставка Ермака выглядит неизбежной на фоне коррупционного скандала, который разгорелся на Украине вокруг компании «Энергоатом». При этом источник также сообщает, что предпринятых Киевом мер оказалось недостаточно. В свою очередь, жители Украины подозревают, что власти могут все еще скрывать от общественности какую-то важную информацию.

«Это потребует очищения его <...> офиса и увольнение советников, связанных со злоупотреблениями. Избавление от Ермака <...> кажется неизбежным», — сообщает Financial Times.

10 ноября антикоррупционные органы Украины предъявили обвинения близкому к Зеленскому бизнесмену Тимуру Миндичу, а также министру энергетики Герману Галущенко, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности компании «Энергоатома» Дмитрию Басову, и ряду других бизнесменов.

Ранее на Украине предрекли отставку правительства.