В Раде заявили, что Зеленский не будет увольнять Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский решил не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала с «пленками Миндича». Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт» в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему».