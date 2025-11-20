Европа попытается отговорить Трампа от продвижения нового плана по Украине

Европейские союзники Киева используют свои связи в США, чтобы отговорить президента Дональда Трампа от нового плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

© Газета.Ru

«Теперь европейским чиновникам придется повторить роль, которую они периодически играли с момента возвращения президента Трампа в Белый дом в январе: использовать связи в Вашингтоне, чтобы попытаться отговорить администрацию от предложения, которое они считают слишком выгодным для России», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, европейские чиновники выступили против предложения США о прекращении конфликта на Украине, заявив, что Киев должен одобрить любой план и что конфликт «не должен закончиться капитуляцией Украины».

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами.