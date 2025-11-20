Пока вы не уснули: Рубио о "трудных уступках" РФ и нападение на посла Польши в Петербурге

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Рубио предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

США разрабатывают план по урегулированию конфликту на Украине с учетом позиций обеих сторон. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X. Он отметил, что для разрешения конфликта и Москва, и Киев должны пойти на «трудные, но необходимые уступки».

«Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта», — написал Рубио.

Захарова обратилась к украинцам на украинском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала украинцам, подлежащим мобилизации, «тикать». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — рекомендовала она.

Польский посол заявил о нападении на него в Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что подвергся нападению в центре Санкт-Петербурга. Его слова приводит издание RMF24.

По словам дипломата, на него напала «хорошо организованная и подготовленная группа молодых активистов», придерживающихся антипольских и антиукраинских взглядов.

Каллас прокомментировала план США по Украине

© RONALD WITTEK/EPA/TACC

Главы МИД стран ЕС обсудят американский план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости. Она особо отметила, что европейцы «всегда выступали за прочный и справедливый мир».

«Мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», - пояснила Кая Каллас.

Актера Колганова арестовали за распространение детской порнографии

© Кадр из фильма "Сельский детектив. Актриса"

Актер Владимир Колганов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», был заключен под стражу по обвинению об изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

В деле о распространении детской порнографии также фигурирует предприниматель Евгений Кириллов. По информации объединенной пресс-службы городских судов Петербурга, в 2007 и 2015 годах фигуранты изготовили и распространили в интернете материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц.

Бастрыкин возбудил дело против судьи Мальцевой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомстве.

По данным следствия, в декабре 2021 года Мальцева получила от своего знакомого - арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку в 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за введение процедуры наблюдения в отношении ООО "Малика", сохранение активов общества и принятие решений в пользу Коликова.

В США сообщили об итогах переговоров Уиткоффа и Умерова

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по украинскому урегулированию. Это утверждает американский портал Axios, ссылаясь на источник.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — говорится в публикации.

США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает передачу Донбасса в аренду России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Соглашение предусматривает уступку Украиной контроля над Донбассом, при этом юридически она сохранит право собственности за собой. Тем временем, предполагается, что Россия будет платить арендную плату, однако ее размер источники издания раскрывать не стали.

Симоньян раскрыла последствие химиотерапии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, раскрыла последствие химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде», — написала медиаменеджер.

Ермак получил отказ от Зеленского

Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказал главе офиса президента Украины Андрею Ермаку во встрече на фоне коррупционного скандала, связанного с одним из близких к президенту страны Владимиру Зеленскому бизнесменов Тимуром Миндичем.

Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного и близкого к Залужному чиновника.

