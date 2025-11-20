Экс-депутат Рады предупредил о ликвидации Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков считает, что Владимира Зеленского могут ликвидировать, если он откажется от предложенного США мирного плана. Об этом сообщает News.ru.

Американские СМИ ранее рассказали о новом мирном плане, разработанном Россией и США. Источники Axios заявили, что план можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

План требует от Украины значительных уступок, включая ограничения на военную мощь и отказ от территориальных претензий. Как отмечало Politico, в США считают, что Зеленский, находящийся под давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте (из-за коррупционного скандала), будет вынужден принять план. Сообщалось, что план будет представлен Зеленскому как «свершившийся факт».

По данным Axios, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф планировал провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 19 октября. Однако встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении плана. По словам источник издания, вместо этого Зеленский ехал в Анкару с другим планом, который Россия «никогда не примет», разработанным совместно с европейскими партнерами.

В России порассуждали о ликвидации Зеленского

По мнению Маркова, несмотря на обещания европейских лидеров, у Зеленского нет шансов «выйти сухим из воды». Экс-депутат Рады предположил, что Зеленского «додавят» американцы.

«Ему уже поставлен ультиматум. Его никто не спрашивает, ему положили [мирное соглашение] на стол и сказали подписывать. <…> Дальнейшее развитие событий может привести вплоть до ареста и ликвидации», - подчеркнул Марков.

Марков заявил о «политическом конце» Зеленского. Он предположил, что ликвидировать Зеленского могут его же соратники.