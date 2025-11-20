Иран уведомил МАГАТЭ о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран в ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) очередной антииранской резолюции направил уведомление о прекращении действия Каирского соглашения о сотрудничестве. Его слова приводятся в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

© Газета.Ru

По словам министра, «после незаконных попыток Великобритании, Германии и Франции в Совбезе ООН по возвращению отмененных резолюций Совета Безопасности соглашение, ранее заключенное в Каире, фактически перестало быть основой во взаимодействии Ирана и агентства.

«Сегодня официальным письмом генеральному директору агентства было заявлено, что это соглашение больше не является действительным и считается утратившим силу», — уточнил Арагчи.

Накануне США и «евротройка» (Франция, Германия, Великобритания) представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции, в котором потребовали предоставить доступ к ядерным объектам Ирана и его запасам обогащенного урана.