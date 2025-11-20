Мадуро пригрозил американцам «сюрпризом» и «шоком»

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США столкнутся с «огромным сюрпризом», если попробуют вторгнуться в страну. Об этом он рассказал в интервью La Jornada.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море Трамп также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

США сосредоточили в Карибском море около 15 тысяч военнослужащих, назвали Мадуро нелегитимным президентом и объявили его главой террористической организации, занимающейся наркоторговлей.

Трамп оправдывает вмешательство, утверждая, что Венесуэла ввозит в США большие партии наркотиков по морю. В американских СМИ появились сообщения, что Трамп рассматривает ликвидацию и даже убийство Мадуро.

Мадуро заявил, что американцы приложили немало усилий, чтобы создать новую версию событий - историю «наркотерроризма» - «но, по сути, занимаются тем же, чем и всегда» и просто придумывают предлоги для вмешательств.

«Все помнят, например, ложь об Ираке в 2003 году, о якобы существующем «оружии массового уничтожения». В итоге они сами это признали», - подчеркнул Мадуро.

Он призвал США «не ждать десятилетия» и уже сейчас признать, что обвинения против Венесуэлы - ложь. Он подчеркнул, что это позволит избежать «конфронтаций, разрушений и ненужных трагедий». Глава Венесуэлы добавил, что его страна всегда будет стремиться к диалогу и миру.

«Но мы также готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы настоятельно призываем все наши <…> силы не поддаваться на провокации, но если они захотят прийти и убить христиан здесь, в Южной Америке, мы призовем наших граждан мобилизоваться», - заявил Мадуро.

Он добавил что Венесуэла «полна решимости быть свободной» и ни одна иностранная держава не сможет навязать ей свою волю.

«Если они нарушат мир и осуществят свои неоколониальные намерения, их ждет огромный сюрприз. Я молюсь, чтобы этого не случилось, потому что - повторяю - их ждет серьезный шок. Мы хотим мира, но мы готовы», - заключил Мадуро.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что Мадуро и его соратники пытались связаться с Трампом по нескольким каналам, желая установить контакт. В начале недели Мадуро заявил, что он открыт для диалога с Трампом. Трамп, в свою очередь, сказал, что он готов поговорить напрямую с Мадуро в «определенное время».