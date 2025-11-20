Ушли в знак протеста: немцы отказались слушать выступление Мерца

Около 30 человек демонстративно покинули церемонию вручения премии «Талисман» в Германии перед выступлением канцлера Фридриха Мерца. Как сообщает Die Welt, стипендиаты ушли в знак протеста из-за слов Мерца о «городском облике» страны.

Премия «Талисман» вручается спортсменам Германским фондом интеграции за сплочение общества. Мерц недавно заговорил о «проблеме городского облика», связав ее с мигрантами. Он сказал, что министерство внутренних дел сейчас занимается вопросами организации масштабных репатриаций и депортаций мигрантов, чтобы справиться с проблемой.

Заявление Мерца назвали «расистской оговоркой». Спустя неделю он уточнил: проблемы связаны с теми мигрантами, которые не имеют статуса постоянных жителей, не работают и не соблюдают законы.

На мероприятии 19 ноября спортсменам, которые способствуют развитию спорта и укреплению социальной сплоченности, была вручена премия «Талисман». Премия присуждается Немецким фондом интеграции, с которым работает Мерц.

Около 30 стипендиатов покинули зал перед выступлением канцлера. Они приклеили к одежде надписи «Мы - городской облик». На свои места они вернулись только после выступления Мерца.

В своей речи Мерц заявил, что спортсмены служат примером для многих молодых людей «с миграционным багажом». Он отметил, что они сталкивались с «предрассудками из-за имени или внешности, а не из-за характера или способностей».

Мерц подчеркнул, что Германия - страна иммиграции. По его мнению, без иммигрантов история страны была бы написана иначе - «не лучше, а хуже». В то же время Мерц подчеркнул, что иммиграцию необходимо контролировать.