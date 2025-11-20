МВД Сирии снимет запрет на въезд для миллионов сирийцев

Министерство внутренних дел в переходном правительстве Сирии рассмотрело 8 млн дел о запрете на въезд в страну с февраля текущего года. Как заявил официальный представитель МВД Нуреддин аль-Баба, в течение нескольких месяцев ведомство завершит процедуру исключения миллионов сирийцев из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию арабской республики.

© Global look

По его словам, запреты на въезд "действуют со времен баасистского переворота (государственный переворот в Сирии в 1963 году - прим. ТАСС)".

"С февраля этого года МВД рассмотрело 8 млн дел о запрете на поездки <...> В течение нескольких месяцев мы завершим задачу по исключению из списка имен миллионов сирийцев, которым в настоящее время запрещен въезд", - заверил представитель ведомства.

Он пояснил, что МВД проводит работу по выявлению тех, кто попал в черный список по политическим мотивам и не является преступником. При этом аль-Баба отметил, что примерно миллион сирийцев, которые связаны с прежними властями страны, в настоящее время находятся под запретом на въезд.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.