О чем говорят в мире сегодня: «военная мафия» на Украине и помилование от Лукашенко

Сегодня в центре внимания в России и мире - коррупционный скандал и споры вокруг финансирования Украины, а также помилование священников в Белоруссии. Кроме того, сообщается о временном закрытии границ Монголией и спасении российских туристов во Вьетнаме.

Сийярто обратился к ЕС из-за «военной мафии»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС немедленно прекратить финансирование Украины и потребовать от нее отчета о потраченных европейских деньгах. Об этом сообщает Tények. Причиной обращения Сийярто стал коррупционный скандал с участием соратников Владимира Зеленского.

Венгерский министр заявил, что деньги европейцев больше не должны направляться «военной мафии». В то же время он указал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо государствам-членам ЕС, анонсировав выделение Украине еще почти ста миллиардов евро. Сийярто пообещал поднять этот вопрос на заседании совета министров иностранных дел ЕС 20 ноября. По его словам, в Брюсселе наступил «военный психоз» и политики ЕС работают над продлением украинского кризиса.

Лукашенко помиловал двух католических священников

Глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей, совершивших «тяжкие преступления против государства». Как сообщает БЕЛТА, священники - Генрих Околотович и Анджей Юхневич - уже освобождены.

Лукашенко принял решение о помиловании «с учетом интенсификации контактов» с Ватиканом, а также исходя из принципов доброй воли, милосердия и на фоне объявленного Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

Матвиенко: Запад потворствует национал-радикализму на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад потворствует украинскому национал-радикализму, передает РИА Новости. В 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса Матвиенко сказала, что западные страны забывают, чем обернулся приход нацистов к власти, и рискуют повторить ошибки прошлого.

Матвиенко подчеркнула, что сегодня уроки истории нередко игнорируются. По ее мнению, уроки Нюрнберга помогут не допустить новой трагедии. Глава Совета Федерации подчеркнула, что это «наш долг перед памятью погибших во Второй мировой войне и наша ответственность перед будущими поколениями».

Монголия частично закроет границу с Россией на два дня

В Монголии 21 и 26 ноября не будут работать пограничные переходы на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы и частично Бурятии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на монгольских пограничников. В эти же дни будет закрыто большинство погранпереходов Монголии с Китаем.

На пятницу, 21 ноября, пришлось 860-летие со дня рождения Чингисхана, а 26 ноября - День провозглашения Республики Монголия. В эти дни продолжат работу по расписанию автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии. Также в штатном режиме будет работать международный аэропорт в Улан-Баторе.

Во Вьетнаме спасли российских туристов

Во Вьетнаме спасатели эвакуировали россиян-пассажиров автобуса, застрявшего на затопленном паводком мосту в провинции Даклак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в городе Дананг. Дипломаты подчеркнули, что российские туристы в безопасности, однако пока они не могут продолжить поездку в сторону Нячанга. Впереди на маршруте продолжаются сильные паводки.

За последние три дня в нескольких районах центрального Вьетнама выпало более 1500 миллиметров осадков. Количество погибших в результате новой волны проливных дождей, наводнений и оползней возросло до 16 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства страны. В затопленном регионе находится ключевой пояс производства кофе, а также самые популярные пляжи страны. По данным властей, там затоплено более 43 тысяч домов и более десяти тысяч гектаров посевов.