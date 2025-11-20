Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказал главе офиса президента Украины Андрею Ермаку во встрече на фоне коррупционного скандала, связанного с одним из близких к президенту страны Владимиру Зеленскому бизнесменов Тимуром Миндичем.

Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного и близкого к Залужному чиновника.

«Ермак публично не отреагировал на призывы к своей отставке. Однако он, по всей видимости, стремился укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с (...) Валерием Залужным. (...) По словам чиновника, в просьбе о встрече было отказано», — цитирует издание собеседника.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимира Зеленского могут убрать. По его словам, коррупционный скандал на Украине сделал власти в Киеве уязвимыми перед внешними акторами.

Экс-премьер Украины заявил о превышении полномочий Ермаком

Продолжающийся коррупционный скандал на Украине вызвал широкий резонанс в обществе, так как в его эпицентре оказались приближенные к Зеленскому люди. Оппозиционные партии власти «Слуга народа» силы уже призывают к отставке всего правительства страны, в то время как окружение Владимира Зеленского требует отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его возможной причастности к делу.