Администрация президента США Дональда Трампа при составлении нового плана по мирному урегулированию конфликта на Украине не учитывает особенности российской и украинской стороны, а также то, что «в генах прописано ни пяди земли врагу». Такое мнение высказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

Ранее в СМИ сообщили, что Вашингтон разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Он предусматривает гарантии безопасности, а также оговаривает будущие отношения США с Россией и Украиной.

Военкор Александр Коц обратил внимание на появление информации о том, что соглашение якобы предусматривает «сдачу Украиной Донбасса в аренду России».

«По сути, нам предлагают поступиться частью своего суверенитета. По Конституции, весь Донбасс - территория Российской Федерации. (…) У нас на генном уровне прописано «ни пяди русской земли врагу». У противника, к слову, тоже, как бы они ни пытались из себя вытравить общее прошлое. Это нематериальный, но очень важный фактор, который американскими «синк-танками» не учитывается», - отметил он.

Также Коц констатировал, что пункты мирного плана США, касающиеся ключевых вещей в области глобальной безопасности, в том числе об отказе Украины от вступления в НАТО «как минимум на несколько лет», «не выдерживают никакой критики».

Также за скобки, по его словам, вынесено желание Европы «воевать до последнего украинца», изматывая Россию, неприятие плана Владимиром Зеленским, а также ситуация «на земле». Но самым главным вопросом будет то, кто именно и каким образом гарантирует выполнение этого соглашения, отметил военкор.