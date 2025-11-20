NYT: США используют технологии ИИ для урегулирования конфликтов

Администрация президента США Дональда Трампа активно применяет передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) с чипами Nvidia в качестве инструмента дипломатии при попытках урегулирования конфликтов. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно информации издания, "администрация Трампа обсуждала продажу ИИ-технологий странам, которые прекращают конфликты, включая Армению и Азербайджан". Указывается, что в августе директор управления по технологической политике Белого дома Майкл Крациос встретился с официальными лицами обеих стран для обсуждения вопросов искусственного интеллекта и будущих технологических обменов. Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что сотрудничество в области технологий началось несколько лет назад, однако президент США и премьер-министр Армении Никол Пашинян, как отмечает NYT, "вывели партнерство на новый уровень развития".

На прошлой неделе, напоминает газета, Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям - договору, заключенному во время первой администрации Трампа для нормализации отношений между Израилем с ОАЭ и Бахрейном. Подчеркивается, что одновременно с этим страна объявила о сделке на $2 млрд по развитию центров обработки данных для искусственного интеллекта с использованием чипов Nvidia. Со ссылкой на представителя американской администрации издание уверяет, что чипы Nvidia сыграли второстепенную роль в переговорах, однако, как резюмируется в публикации, их включение в обсуждения демонстрирует, что искусственный интеллект и Nvidia стали инструментами для американских дипломатов и президента.