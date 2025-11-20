США готовят новые точки напряжения у границ России, чтобы отомстить за победу на Украине. Как сообщает Life.ru, об этом заявил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

По его словам, описать состояние западных СМИ сейчас можно как «мирная лихорадка». Мирзаян отметил, что Россия отрицает наличие готовящегося соглашения по прекращению украинского конфликта — вероятно, потому что пока это лишь «американская бумажка», а не полноценный документ. Однако от него не стоит ожидать, что оно решит российско-американские противоречия или избавит Вашингтон от реваншизма.

Мирзаян обратил внимание, что Украина является проектом не только экс-президента США Джо Байдена, но и нынешнего лидера Дональда Трампа — он занимается им почти год, вложив в него деньги и политический ресурс. Из-за этого поражение Киева будет позиционироваться и как поражение Трампа, а также всего коллективного Запада. Кроме того, оно может вдохновить Россию на политико-дипломатическую экспансию, как и другие развивающиеся страны, которые поймут, что бросать вызов американской несправедливости «можно и нужно».

В такой ситуации США могут попытаться «преподать урок» о том, что у Белого дома есть инструменты дестабилизации даже периферийных государств. Причем сделать это американские власти попытаются на примере России.

По оценке политолога, сейчас у Вашингтона есть четыре зоны, которые он способен «поджечь». Самый очевидный вариант — Балтика. Он напомнил, что США руками ЕС пытаются остановить российское судоходство в Балтийском море. После этого Запад будет ждать или смирения Москвы с новыми правилами игры, или агрессии, чтобы воспользоваться 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне.

«Однако опасность балтийского направления в том, что там можно перегнуть палку. Москва не раз говорила о том, что рассматривает блокаду Калининграда (которая случится в случае закрытия Балтийского моря для российских судов) как казус белли. Как прямое нападение на Россию. И в итоге попытка создать Кремлю точку напряжения может вылиться в прямую российско-западную войну», — заметил Мирзоян.

Другое направление — Приднестровье. Оно не является частью России и не имеет выхода к дружественному для Москвы государству, а потому его можно легко блокировать. Однако там проживают сотни тысяч российских граждан, которых РФ обязана защищать.

Третья зона — Южный Кавказ. Она лишена недостатков первых двух: это не территория России, а российских граждан там почти нет. Из-за этого Соединенные Штаты могут попробовать создать там проблемную зону, при том, что два из пяти южнокавказских государств — Азербайджан и Армения — готовы участвовать в этом процессе.

Однако самым перспективным для Вашингтона направлением Мирзоян считает Среднюю Азию. По мнению политолога, регион предоставляет множество возможностей, которые можно развить: и потенциал для розжига экстремизма, и страхи местных элит попасть в зависимость от России и Китая, и система образования, в которой уже есть нарративы о «колонизации» Средней Азии.

Эксперт считает, что если Штатам удастся «взорвать» Среднюю Азию и превратить ее в зону нестабильности, то России придется потратить годы и огромные ресурсы на то, чтобы вновь обеспечить безопасность «южного подбрюшья». Остальные страны же поймут, что США остаются мировым гегемоном и способны создать проблемы своим оппонентам «везде и всегда».