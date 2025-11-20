Мирный план Трампа: Украина теряет ключевого союзника

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила усилия по украинскому урегулированию. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф «без лишнего шума» продвигает пересмотренный мирный план, а Украина теряет своего ключевого союзника, пишет The Washington Post.

Politico ранее сообщило, что «секретный мирный план» был разработан непосредственно Белым домом и Москвой. В Вашингтоне ожидают, что рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу ноября - а возможно, и «уже на этой неделе».

Источники Axios заявили, что план можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничения на ее военную мощь и отказ от территориальных претензий.

Высокопоставленные военные чины США выполняют необычное дипломатическое поручение в украинской столице, сообщили источники The Washington Post, знакомые с развитием событий. Речь идет о визите в Киев министра армии США Дэна Дрисколла, начальника штаба американских сил Рэнди Джорджа и командующего армией США в Европе Кристофера Донахью. По неподтвержденным данным, они могут обсудить с властями страны новый план Трампа.

Дрисколл, возглавляющий делегацию, - самый высокопоставленный представитель Пентагона, посетивший Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Его визит стал следствием секретной встречи Уиткоффа с главными советниками Владимира Зеленского, состоявшейся в Майами в минувшие выходные, заявили источники WP.

Однако прорыв представляется маловероятным, подчеркивает газета. Один из источников, знакомый с работой Уиткоффа, заявил, что последнее предложение администрации США включает серию уступок, которые Зеленскому будет сложно одобрить.

В то же время Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников. Это в сочетании с успехами ВС РФ может оставить ему мало вариантов на фоне усиливающегося давления со стороны США.

Кроме того, Киев вскоре потеряет ключевого союзника в Вашингтоне. Отставной генерал Кит Келлогг, назначенный Трампом спецпредставителем по Украине, покинет администрацию. По словам человека, работавшего с ним напрямую, Келлогг чувствует себя отстраненным от политического процесса.

Его отставка станет серьезным ударом для Украины, поскольку он был одним из самых эффективных сторонников Киева в администрации.