Российский посол предостерег Кишинев от конфронтации с Москвой

Москва не заинтересована в конфронтации с Кишиневом, а властям республики стоит учитывать попытки внешних игроков повлиять на их позицию. Об этом заявил российский посол в Молдавии Олег Озеров, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны Молдавии заявило, что в воздушное пространство страны с территории Украины залетел дрон. Он двигался на сверхнизкой высоте, поэтому не был обнаружен молдавскими системами мониторинга. Молдавские военные сообщили, что были проинформированы о пролете неизвестного беспилотника Румынией и Украиной.

Сегодня посол России в Кишиневе был вызван в МИД Молдавии.

«Мы призываем молдавскую сторону не допускать воздействия внешних игроков на их позицию. Достаточно желающих принять Республику Молдова в конфронтацию с Россией, которую Россия не желает», - отметил Олег Озеров.

Он также обратил внимание на то, что сначала молдавские военные опровергли пролет дрона, и выступили с заявлением о том, что он все-таки был, только после консультаций с Украиной и Румынией.