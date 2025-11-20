В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Умерова и Ермака

Фракция оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" зарегистрировала в Верховной раде постановление с требованием отправить в отставку главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Соответствующий документ размещен на сайте Рады.

"Фракция "Европейская солидарность" зарегистрировала постановление №14234 - ответ на самый масштабный коррупционный скандал времен Зеленского. Документ требует немедленной политической ответственности всех фигурантов "пленок Миндича". Мы обращаемся к президенту с призывом уволить секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака", - говорится в пояснительной записке "Европейской солидарности" к постановлению.

Документ был зарегистрирован на фоне отсутствия каких-либо новостей о кадровых мероприятиях с участием Зеленского, которые, по информации украинских СМИ, должны были начаться в 11:00 (12:00 мск). Местонахождение Умерова и Ермака остается неизвестным.