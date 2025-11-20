Кевин Спейси объявил себя бездомным после скандалов о домогательствах

Американский актер и режиссер Кевин Спейси в разговоре с газетой The Telegraph рассказал о кардинальных изменениях в своей жизни после скандалов о сексуализированном насилии. Он признался, что по сути стал бездомным из-за большого количества долгов.

— Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, — поделился артист.

Еще в 2017 году актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался его* в 1986-м, когда ему было 14 лет. Спейси в ответ заявил, что не помнит этого, но извинился перед Рэппом — и тут же впервые публично заявил, что является гомосексуалом*.

Следом больше тридцати человек также обвинили Спейси в сексуализированном насилии. Они рассказывали, что актер приставал к ним, трогал за гениталии и настойчиво добивался секса.

Самый ранний эпизод произошел в 1983 году, самый поздний — в 2017-м. Обвинения тут же ударили по карьере актера.

Международная академия телевизионных искусств и наук отказалась вручать Спейси специальную премию «Эмми». Кроме того, Netflix сначала приостановил производство сериала «Карточный домик», продюсером и исполнителем главной роли в котором был Спейси.

