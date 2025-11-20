Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях

Представитель польского МИД Мачей Вевюр заявил, что вечером 19 ноября Белоруссии была передана нота с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении «преступлений террористического характера» в Польше. Об этом сообщает PAP.

В понедельник, 17 ноября, под Варшавой были повреждены железнодорожные пути. Как заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, только после поимки исполнителей Варшава сможет назвать виновника с «абсолютной уверенностью», но с учетом других происшествий в Польше и Европе считает, что «все следы ведут на восток - в Россию».

Позже премьер Польши Дональд Туск заявил, что к диверсиям на железной дороге причастны двое украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По его словам, оба украинца прибыли в Польшу из Белоруссии. Один из них был осужден во Львове за диверсии на территории Украины.

В России жестко ответили на провокации Польши

По данным Туска, подозреваемые успели покинуть Польшу через погранпереход в Тересполе. В Польше им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения по статьям о совершении диверсий, создании угрозы катастрофы на наземном транспорте и использовании взрывчатых веществ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал обвинения в адрес Москвы с русофобией и «стремлением любую проблему ассоциировать с Россией».