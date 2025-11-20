Высокопоставленные американские военные, прибывшие с необъявленным визитом в Киев, подведут своеобразный итог обещаниям украинских властей, которым «придется за свои слова отвечать». Об этом заявил «Комсомольской правде» военный эксперт, автор Telegram-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.

19 ноября в Киев приехали министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба сухопутных войск Рэнди Джордж. При этом Владимир Зеленский в этот день был с визитом в Турции.

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин обратил внимание на то, что Киев посетил именно главком сухопутных войск США, а Дэн Дрисколл является однокурсником американского вице-президента Джея Ди Вэнса.

«Мы помним, как два месяца назад Киев выпросил у американцев добро на то, чтобы «освободить большие территории». И в Вашингтоне как будто вдохновились обещаниями украинцев наступать. А сейчас генералы армии США на военном уровне подведут некий итог этим обещаниям», — уверен он.

По словам эксперта, Киев «может отречься от любых слов, которые могли бы быть произнесены в беседе» со спецпосланником США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом, однако в беседе генералами «за свои слова придется отвечать».

«Очень удобное время и место для американцев, чтобы Зеленского попытаться приструнить. И поставить его под контроль. Визит генералов в Киев — один из элементов плана поставить Зеленского под контроль», — считает он.

Напомним, что 10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал о хищении около 100 млн долларов в энергетической сфере. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло схему принудительных откатов. При этом обыски прошли и у Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский.

Юрист, сотрудник Королевского колледжа Лондона Энди Ходжхадж в своей статье для The Washington Post отметил, что коррупционный скандал серьезно подрывает положение Киева на фронте и на международной арене.