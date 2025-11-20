Лукашенко поручил создать "лучший в мире супертрактор"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал задание новому гендиректору Минского тракторного завода Тарасу Мурогу произвести "лучший в мире супертрактор".

"В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул необходимость развивать экспортные продажи отечественной продукции на всех уровнях и особенно во время служебных командировок за рубеж.