Лукашенко поручил создать "лучший в мире супертрактор"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал задание новому гендиректору Минского тракторного завода Тарасу Мурогу произвести "лучший в мире супертрактор".
"В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул необходимость развивать экспортные продажи отечественной продукции на всех уровнях и особенно во время служебных командировок за рубеж.
"Поехал - сколько продал тракторов, комбайнов, сеялок, веялок, культиваторов, дискаторов? Сколько ты продал? В противном случае чего туда поехал? Всех касается. И руководителей парламента, и всех высших должностных лиц", - обратил внимание глава государства.