Американский спецпосланник Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине попали в СМИ из-за случайной утечки информации, сообщает телеканал Sky News.

По данным Sky News, публикация о новых предложениях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине стала результатом утечки, передает ТАСС.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), но вскоре удалил свою публикацию.

В своем удаленном посте Уиткофф написал: «Должно быть, он получил это от К.», обращая внимание на источник появления информации в СМИ. Sky News выдвинул версию, что Уиткофф мог ошибочно опубликовать запись, предназначенную для личного общения.

Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

СМИ сообщали, что США ведут с Россией «тайные консультации» по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не предпринималось.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева.