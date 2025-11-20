Глава МИД Франции Барро объявил о новых санкциях против РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что Европейский союз (ЕС) в четверг примет санкции против ряда представителей российской системы правосудия, а также сотрудников пенитенциарных учреждений.

Соответствующее заявление глава французского внешнеполитического ведомства сделал по прибытии на встречу руководителей МИД стран Евросоюза, его слова приводит РИА «Новости».

Как заметил Барро, Европа продолжает оказывать давление на Россию посредством новых санкций, которые ЕС примет в четверг.

Он обратил внимание на то, что ограничительные меры будут введены против шести представителей российской судебной власти, а также против четырех сотрудников пенитенциарных учреждений.