Обзор иноСМИ: «взаимопонимание» Уиткоффа и Умерова и отказ Зеленского от договоренностей

Зачем Трамп отправил Дрисколла на Украину

Министр армии США Дэн Дрисколл, начальник штаба американских сил Рэнди Джордж и командующий армией США в Европе Кристофер Донахью были спешно отправлены в Киев на этой неделе, чтобы обсудить новый мирный план с украинцами, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, визит был организован после прошедшей на прошлой неделе встречи в Белом доме, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что Дрисколл должен стать посланником и просветить Владимира Зеленского о плане. План из 28 пунктов в его нынешнем виде требует от Украины значительных уступок, включая ограничения на её военную мощь и отказ от территориальных претензий, заявил источник Politico, знакомый с ситуацией.

После встреч в Киеве Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками по НАТО, чтобы сообщить им о плане и о том, как США видят дальнейшие действия, добавил чиновник. Дрисколл уже участвовал в работе с украинцами по обмену опытом в области беспилотников. Сделка по дронам, которую Трамп стремится заключить, также будет частью переговоров на этой неделе. По словам представителя администрации, Трамп назвал Дрисколла своим «специалистом по беспилотникам», и тот завоевал доверие президента стремлением реформировать бюрократическую систему закупок вооружений и «более частыми появлениями на национальном телевидении для рекламы своих реформ».

Главный союзник Трампа в ЕС «полностью» поддержал его мирный план

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт «полностью» поддерживает стремление президента США Дональда Трампа к миру, пишет Newsweek. Бока назвал Венгрию «одной из немногих действительно безоговорочных сторонниц» мирных усилий Трампа. Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с Трампом в начале ноября и заявил, что ВСУ понадобилось бы «чудо», чтобы добиться успеха. Трамп, по-видимому, согласился с мнением своего коллеги.

После этой встречи появились сообщения, что администрация Трампа тайно консультируется с российскими чиновниками, чтобы подготовить предложение о прекращении конфликта, содержащее серьезные уступки со стороны Украины. По словам Боки, ЕС решил отказаться от роли автономного стратегического игрока, фактически передав принятие стратегических решений США, и теперь не участвует ни в каких содержательных дискуссиях. Он добавил, что любое соглашение между Россией и Украиной станет частью более широкого договора о новых основах безопасности для Европы, а также о возобновлении экономических отношений с Москвой. Бока подчеркнул, что любая архитектура европейской безопасности, которая будет создана, может существовать только при участии России.

Уиткофф и Умеров достигли понимания на переговорах

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров на этой неделе отправился в срочную командировку в Турцию. По данным двух источников Axios, «обладающих прямой информацией», Катар и Турция участвуют в разработке нового плана Дональда Трампа и поддерживают посреднические усилия США. По словам осведомленного источника Axios, Владимир Зеленский уполномочил Умерова вести переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Собеседник издания заявил, что многие комментарии Умерова были включены в текст плана из 28 пунктов. Также источник Axios утверждает, что в ходе переговоров Уиткоффа с Умеровым «было достигнуто понимание по многим вопросам».

При этом неназванный украинский чиновник в беседе с изданием отрицал, что Умеров принял условия плана. Этот источник заявил, что Киев возражает против многих пунктов. Уиткофф планировал провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Американский чиновник заявил, что встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа. По словам чиновника, вместо этого Зеленский ехал в Анкару с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, который Россия «никогда не примет».

«Переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик»

Еврокомиссия (ЕК) вряд ли достигнет немедленного соглашения, которое позволило бы Британии участвовать в оборонном фонде Евросоюза, пишет Politico. Речь идет о решении о допуске третьих сторон к флагманской кредитной программе ЕС в сфере обороны. По данным Politico, переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за финансовых вопросов. ЕС ведет с Британией и Канадой переговоры о доступе к программе «Безопасность для Европы» стоимостью 150 миллиардов евро, которая позволяет странам-членам ЕС брать кредиты под низкие проценты, а затем совместно закупать системы вооружений. Британский премьер Кир Стармер назвал получение доступа к этой программе ключевой целью «перезагрузки» отношений с ЕС после Brexit.

По словам человека, знакомого с ходом обсуждений, ЕК установила неофициальный срок для достижения соглашения - вечер 19 ноября, однако теперь она не рассчитывает на договоренность в ближайшее время. Между сторонами сохраняются серьезные разногласия по поводу уровня финансовых взносов Британии и минимальной обязательной доли компонентов, производимых в ЕС. Двое чиновников Евросоюза охарактеризовали обстановку на переговорах с Лондоном как напряженную. По словам трех дипломатов, Брюссель запросил взнос от 4,5 до 6,5 миллиарда евро, в то время как Лондон предложил гораздо меньшую сумму - 200-300 миллионов. Дипломаты заявили, что переговоры с Канадой проходят гораздо более гладко. Франция была среди стран, выступавших за ограничение участия Британии (чтобы только 50 процентов компонентов могли производиться за пределами ЕС).

«Украине велено принять сделку с Россией»

США потребовали от Владимира Зеленского согласиться на условия сделки с Россией, почувствовав его слабость из-за коррупционного скандала, пишет британская газета The Telegraph. Вскоре после того, как сделка стала достоянием общественности, Кит Келлог, специальный представитель Трампа на Украине, объявил о своей отставке. Келлог считался одним из главных сторонников Киева в администрации Трампа.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев заявил, что США объяснят преимущества мирного соглашения Украине и ее европейским союзникам. Он добавил, что переговоры проходят в то время, когда Москва добивается прогресса на поле боя. Европейские источники заявили The Telegraph, что их по большей части держали в неведении относительно деталей сделки.