В США сделали заявление о новом мирном плане по Украине

Белый дом надеется, что новый подход к мирному урегулированию на Украине и дача гарантий как Москве, так и Киеву, позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Об этом заявил американский журналист Гаррет Хааке, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Он отметил, что в Белом доме не раскрывают подробности нового плана по мирному урегулированию, но отметили, что пытаются привлечь и украинских, и российских официальных лиц к поиску способа выхода из тупики.

«Там выражают осторожный оптимизм: новый подход может, по крайней мере, сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Отмечается, что план предусматривает гарантии безопасности как для Украины, чьи потребности очевидны — именно она стала объектом вторжения, — так и для России, которая в публичных заявлениях постоянно подчеркивает, что чувствует себя стороной, действующей «в ответ», обеспокоенной расширением НАТО», — пояснил он.

Ранее источники издания Axios сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Он предусматривает гарантии безопасности, а также оговаривает будущие отношения США с Россией и Украиной.

При этом высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству Reuters, что Украина получила «сигналы» о пакете предложений США, но Киев не принимал никакого участия в их подготовке.