Самый русский город Вьетнама ушел под воду

Один из самых популярных у россиян курортов Юго-Восточной Азии — город Нячанг ушел под воду. Накануне в регионе прошли мощные тропические ливни, которые сопровождались сильным ветром. В некоторых районах западной части города вода поднялась до уровня второго этажа. Затоплены несколько крупных автодорог, торговый центр GO, отели и дома местных жителей. Прибрежная зона, где в основном проживают иностранные туристы, пострадала меньше.

Помимо Нячанга, из-за непогоды пострадали города Далат, Куинён, Дак Лак, Хой Ан. Группа россиян из 19 человек больше суток находилась в западне на затопленном мосту во Вьетнаме. Путешественники возвращались из Нячанга в Дананг, когда их автобус оказался заблокирован из-за разлива реки. Об этом сообщает URA.Ru.

«Мы стоим по колено в мутной воде без еды и питьевой воды. Поблизости нет спасателей, хотя близлежащая деревня тоже пострадала от наводнения», — жалуются туристы и называют ситуацию критической.

Из-за оползней перекрыто движение в Далат. На одном из перевалов под камнепад попал междугородний автобус. Шесть пассажиров погибли, многие получили ранения.

