Главные спонсоры Украины, ранее объединявшиеся вокруг мнимой российской угрозы, начали ссориться. Как сообщает РИА Новости, напряжение усиливается даже между основными партнерами — Германией и Францией.

Затягивание поясов

Немецкие политики давно соревнуются в прогнозах о сроках военного столкновения с Россией. Например, на днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт разразится максимум через четыре года.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029-м. А некоторые и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил министр.

Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель взяла курс на милитаризацию. Хотя новый глава правительства Фридрих Мерц в памятные даты вспоминает ответственность немцев за Вторую мировую войну, на деле он повышает расходы на оборону и активно помогает украинской армии. Это влечет серьезные расходы, особенно на фоне требований США повысить затраты в рамках НАТО. В результате слова Писториуса помогают Мерцу продавать населению тезис о затягивании поясов.

Волнение союзников

Против милитаризации Германии выступают ее союзники. Как сообщает Politico, наибольшую тревогу испытывает президент Франции Эммануэль Макрон. Сама послевоенная реальность сделала Париж ведущей военной державой в континентальной Европе.

Пусть ФРГ после объединения с ГДР и стала промышленным локомотивом Евросоюза, вопросы обороны по инерции замыкались на Франции. Такое распределение функций казалось логичным, поскольку именно у Парижа есть право вето в Совбезе ООН как у одной из стран-победительниц.

Некоторую роль сыграли и личные отношения глав двух стран. Если бывший президент Николя Саркози и его преемник Франсуа Олланд хорошо ладили с Меркель, то Мерца и Макрона друзьями определенно назвать нельзя.

Разлад между партнерами

Сейчас первые признаки раздора становятся очевидными. Европейские СМИ, стремясь добыть инсайды в правительственных коридорах, постоянно обсуждают будущее совместного проекта Германии, Франции и Испании — FCAS (Future CombatAir System). Он предполагал создание новейших истребителей. Идея была сформулирована еще в 2017 году, а минимальная стоимость составляет 100 млрд евро. Теперь программа под вопросом.

По условной версии СМИ, которую транслировало агентство Reuters еще в сентябре, Минобороны Германии обвинило французского производителя в блокировании проекта — якобы он требовал больших полномочий. Иначе говоря, истребитель должен был обозначаться как продукт лишь одной страны, на что ФРГ не согласна.

О недовольстве Испании в этой ситуации почти не слышно. Таким образом, спор сводится к противостоянию французских и немецких властей. Обе страны, по мнению сторонних наблюдателей, думают над сворачиванием или реорганизацией проекта.

Единства нет

Противостояние Парижа и Берлина является жестким ударом по общеевропейскому единству. Обе стороны сейчас не могут похвастаться харизматичными лидерами, которые могли бы повести весь ЕС за собой. Зарубежные аналитики тем временем говорят, что основным партнером Германии по милитаризации станет Польша, известная своей антироссийский риторикой. Франция же едва ли позволит себе встать на третье место в этом союзе, но с кем ей тогда объединяться — пока непонятно.

Такая неразбериха открывает окно возможностей для небольших стран ЕС, которые ставят национальные интересы на первое место без стремления угодить Брюсселю. Однако кроме Европы о разладе стоит беспокоиться и Киеву, ведь подготовка Берлину к «войне с Россией до 2020 года» говорит о том, что ресурсов на поддержку украинских властей может не хватить.