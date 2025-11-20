Что произошло в мире 20 ноября: арест Чикатило и битва за Тараву

20 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — арест серийного убийцы Андрея Чикатило и битва за Тараву. Подробности — в материале «Рамблера».

Арест Чикатило

20 ноября 1990 года в Новочеркасске арестовали Андрея Чикатило, 54-летнего серийного маньяка-убийцу. Ему предъявили обвинение в 36 убийствах с особой жестокостью, но он признался в 53 эпизодах. Позже исключили первое убийство 1978 года, за которое расстреляли Александра Кравченко. Чикатило насиловал жертв, глумился над трупами и отрезал у живых различные органы для еды. Оперативники считают, что на его счету могло быть до 65 жертв.

Битва за Тараву

В 1943 году на Тихом океане развернулась битва за Тараву, ставшая второй крупной американской наступательной операцией после сражения за Гуадалканал. Это наступление имело стратегическое значение, поскольку происходило в центральной части региона. Американским войскам удалось захватить атолл Тарава и уничтожить японский гарнизон. Впервые за время войны США столкнулись с ожесточенным сопротивлением при высадке десанта. Японские солдаты проявляли невероятную стойкость, что привело к значительным потерям среди американских морских пехотинцев.

Завершение трехдневных боев у деревни Юзеевой

20 ноября 1773 года в деревне Юзеевка завершились ожесточенные трехдневные бои, в которых правительственные силы понесли значительное поражение. Это событие стало одним из самых серьезных ударов для них в ходе Крестьянской войны 1773–1775 годов, которую возглавлял Емельян Пугачев.

Начало Мексиканской революции

20 ноября 1910 года началась Мексиканская революция. Она стала восстанием против диктатуры Порфирио Диаса и завершилась принятием новой конституции. По разным оценкам, в гражданской войне погибли от 500 тысяч до 2 миллионов человек, хотя на момент начала конфликта население страны составляло всего 15 миллионов. Первый этап революции (ноябрь 1910 — май 1911) был нацелен на свержение Диаса.

Нюрнбергский процесс

Нюрнбергский процесс был международным судебным разбирательством над главными военными преступниками нацистского режима, бывшими лидерами гитлеровской Германии. Этот судебный процесс проходил в рамках Международного военного трибунала (МВТ) в Нюрнберге (Германия) в период с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Среди обвиняемых были 24 высокопоставленных нациста, включая Германа Геринга, а также несколько организаций, связанных с нацистским режимом.