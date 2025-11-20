Швеция назвала несправедливым, что Скандинавия тратит на Украину больше других

Скандинавские государства вынуждены тратить на поддержку Украины больше других стран — членов НАТО, что несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказала глава шведского МИД 20 ноября Мария Мальмер Стенергард.

«Несколько стран тянут все бремя (поддержки Украины. — Прим. ред.). Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе», — сказала она в комментарии изданию Politico, отметив, что треть военной поддержки со стороны стран Североатлантического альянса пришлась на скандинавские страны.

Дипломат назвала это неразумным и призвала страны Евросоюза конфисковать замороженные российские активы для направления Украине нового пакета поддержки.

По словам Стенергард, у ЕС нет другого выхода, поэтому объединение и Еврокомиссия должны на это пойти.