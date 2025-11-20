Меган Маркл откровенно рассказала о первом впечатлении о своем муже

В новом интервью Меган Маркл рассказала о том, что изначально привлекло её в принце Гарри, о радостях работы из дома и о том, как материнство помогло ей выработать более бережное отношение к самой себе.

© Global look

Меган Маркл в откровенном интервью раскрыла детали своей семейной жизни с принцем Гарри и поделилась размышлениями о материнстве, работе и личных границах. Беседа состоялась на фоне выхода трейлера рождественского выпуска её шоу «С любовью, Меган» на стриминговой площадке, в котором принц Гарри впервые появится в кадре. Рассуждая о том, что первоначально привлекло её в муже, Меган отметила его удивительную способность пробуждать «детское удивление и игривость».

«Я была так увлечена этим, и он пробудил это во мне», — призналась она.

По её словам, эта лёгкость и смелость, с которой Гарри выражает любовь, пронизывает все сферы их совместной жизни — от личных отношений до бизнеса.

Переехав в Калифорнию после отказа быть действующими членами королевской семьи в 2020 году, пара смогла выстроить жизнь, в которой творчество, семья и работа гармонично переплетаются. Меган с теплотой рассказала о преимуществах работы на дому, назвав это «большой роскошью». Её офис расположен рядом с кухней, что позволяет четырёхлетней дочери Лилибет в любой момент подойти и устроиться у неё на коленях — даже во время деловых встреч, будь то обсуждение финансовых показателей её бренда или творческих вопросов. По её словам, они как родители стремятся сохранить атмосферу игры и гласности.

Материнство, по мнению Меган, стало для неё не только источником радости, но и уроком самосострадания.

«Совершенства не существует. Я тоже совершаю ошибки», — отметила герцогиня.

Этот подход помог ей укрепить личные границы, особенно в условиях постоянного внимания публики.

Наблюдая, как дети учатся справляться с трудностями, она научилась проявлять к себе ту же доброту, что и к ним.

«Вы находите разные способы защитить себя, будь то самосохранение или просто взросление», — пояснила она.

Интервью и предстоящий выпуск шоу вновь привлекли внимание к титулу герцогини, который она продолжает использовать в публичных мероприятиях — будь то визит в школу или частный приём. При этом сама Меган делает акцент на содержании своей нынешней жизни: творческом партнёрстве с мужем, развитии собственного бренда и воспитании детей. Несмотря на критику первого сезона шоу, пара подтвердила прочность отношений со стриминговым гигантом, объявив о подписании многолетнего контракта. Возможно, для Меган это сотрудничество — не только бизнес-проект, но и возможность делиться с аудиторией тем, что действительно важно: ценностью семьи, смелостью творчества и правом на личное счастье, выстраданное за годы поисков и перемен.