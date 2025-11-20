NBC: США оптимистично настроены на реализацию мирного плана по Украине
США пока не оглашают подробности нового плана по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной, но так или иначе настроены оптимистично. Вашингтон считает, эта стратегия поможет «сдвинуть ситуацию с мертвой точки». Об этом сообщил журналист телеканала NBC News Гаррет Хейк со ссылкой на осведомленный источник.
По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.
Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны в два раза.
Согласно данным журналистов, Вашингтон сигнализировал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять рамочное соглашение о прекращении военного конфликта с Россией и его основные пункты.