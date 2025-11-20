США пока не оглашают подробности нового плана по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной, но так или иначе настроены оптимистично. Вашингтон считает, эта стратегия поможет «сдвинуть ситуацию с мертвой точки». Об этом сообщил журналист телеканала NBC News Гаррет Хейк со ссылкой на осведомленный источник.

— По словам репортера, план предусматривает гарантии безопасности как для Украины, так и для России, руководство которой отмечает, что «действует в ответ и обеспокоено расширением НАТО на Восток и возможным вступлением Украины в альянс», — передает ТАСС.

По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны в два раза.

Согласно данным журналистов, Вашингтон сигнализировал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять рамочное соглашение о прекращении военного конфликта с Россией и его основные пункты.