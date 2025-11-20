Коррупционный скандал на Украине вызвал растерянность и нервозность у окружения Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросом суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что масла в огонь добавило поведение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Он мог пойти на сделку со следствием, выдав ФБР коррупционные и мошеннические схемы украинских властей.

«Умеров стремится заполучить от Вашингтона гарантии своей неприкосновенности и сохранности имеющихся активов взамен на полное сотрудничество со следствием», — заявил Рогов.

Напомним, что на Украине развернулся масштабный коррупционный скандал. 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной организации в причастности к коррупции в сфере энергетики. Среди них оказался и соратник Зеленского, совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич.